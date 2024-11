Boris Rhein bricht am Tag der US-Wahl nach Frankreich auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein reist am Tag der US-Wahl nach Frankreich. An diesem Dienstag und Mittwoch (5./6.11) besucht der Christdemokrat bei seiner ersten Auslandsreise in dieser Legislaturperiode «den engsten europäischen Partner», wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte. Die schwarz-rote Landesregierung ist seit Januar 2024 im Amt.