Gesellschaft

Friedlich und fröhlich - 3.700 Menschen beim Wiesbadener CSD

Die hessische Landeshauptstadt ist bunt an diesem Wochenende. Es wird friedlich demonstriert und gefeiert.

Regenbogenfarben und gute Laune waren Trumpf in Wiesbaden. Foto: Hannes P. Albert/dpa
Regenbogenfarben und gute Laune waren Trumpf in Wiesbaden.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 3.700 Menschen haben beim Christopher Street Day (CSD) in Wiesbaden für Toleranz und Zusammenhalt demonstriert. Die Demo, die am Warmen Damm hinter dem Staatstheater gestartet war, verlief friedlich und fröhlich, wie ein Polizeisprecher sagte. Unterbrochen wurde der Demozug von einer Kundgebung am Rathaus. 

Insgesamt drei Tage Pride in Wiesbaden dauern noch bis Sonntag, dann ist in der hessischen Landeshauptstadt ein Familientag geplant. 

Der CSD erinnert an den Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der Christopher Street in New York im Jahr 1969. Heute steht er für den Kampf für die Rechte queerer Menschen und gegen Diskriminierung und Ausgrenzung.

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