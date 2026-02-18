Narren feiern «fröhlich, friedlich und respektvoll»
Am Aschermittwoch ist die Faschingszeit vorbei - auch in Hessen. Wie stand es um die Sicherheit an den närrischen Tagen? Der Innenminister zieht eine positive Bilanz.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Die närrischen Tage sind in Hessen überwiegend friedlich über die Bühne gegangen. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zog am Aschermittwoch eine «rundum positive Bilanz», wie das Ministerium mitteilte. Die Menschen hätten «fröhlich, friedlich und respektvoll» gefeiert.
«Es ist glücklicherweise zu keinen gravierenden Straftaten gekommen.» Wenn viele Menschen zusammenkämen und Alkohol im Spiel sei, «lassen sich Grenzüberschreitungen leider nie ganz vermeiden», ergänzte Poseck.
Es seien meist «veranstaltungstypische Sachverhalte» registriert worden, wie übermäßiger Alkoholkonsum, verbale Streitigkeiten oder Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Diese Fälle hätten aber im Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen lediglich ein sehr geringes Ausmaß gehabt, teilte das Ministerium mit.