Fastnachtsbilanz

Narren feiern «fröhlich, friedlich und respektvoll»

Am Aschermittwoch ist die Faschingszeit vorbei - auch in Hessen. Wie stand es um die Sicherheit an den närrischen Tagen? Der Innenminister zieht eine positive Bilanz.

Am Rosenmontag feierten die hessischen Narren unter anderem in Fulda. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Am Rosenmontag feierten die hessischen Narren unter anderem in Fulda. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die närrischen Tage sind in Hessen überwiegend friedlich über die Bühne gegangen. Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zog am Aschermittwoch eine «rundum positive Bilanz», wie das Ministerium mitteilte. Die Menschen hätten «fröhlich, friedlich und respektvoll» gefeiert.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Es ist glücklicherweise zu keinen gravierenden Straftaten gekommen.» Wenn viele Menschen zusammenkämen und Alkohol im Spiel sei, «lassen sich Grenzüberschreitungen leider nie ganz vermeiden», ergänzte Poseck. 

Es seien meist «veranstaltungstypische Sachverhalte» registriert worden, wie übermäßiger Alkoholkonsum, verbale Streitigkeiten oder Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Diese Fälle hätten aber im Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen lediglich ein sehr geringes Ausmaß gehabt, teilte das Ministerium mit.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Poseck und Polizei ziehen positive Bilanz nach Hessentag
Feste

Poseck und Polizei ziehen positive Bilanz nach Hessentag

Fröhlich und friedlich ist der Hessentag aus Sicht von Innenminister Roman Poseck (CDU) abgelaufen. Neben den Einsatzkräften sei das auch den Besuchern und der Stadt zu verdanken.

23.06.2025

Minister: Sichere Fastnachtstage trotz angespannter Lage
Närrische Zeit

Minister: Sichere Fastnachtstage trotz angespannter Lage

«Sicher und friedlich» lautet die Bilanz des Innenministers nach den Fastnachtsumzügen und Karnevalsfeiern in Hessen. Dazu habe die große Polizeipräsenz beigetragen.

05.03.2025

Narren starten in heiße Phase der Fastnacht
Brauchtum

Narren starten in heiße Phase der Fastnacht

Der «Schmotzige Dunschtig» ist einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Rathäuser werden gestürmt, Schüler befreit und es tagt ein ganz besonderes Gericht.

27.02.2025

Innenminister: Erhöhte Polizeipräsenz während Faschingszeit
Polizei

Innenminister: Erhöhte Polizeipräsenz während Faschingszeit

Ende Februar beginnt auch in Hessen die Hochzeit der Faschingssaison. Innenminister Roman Poseck betont die Wachsamkeit der Polizei. Wie wird die Sicherheit der Narren gewährleistet?

10.02.2025

Wiesn friedlich, fröhlich, sicher - 6,7 Millionen Gäste
Oktoberfest

Wiesn friedlich, fröhlich, sicher - 6,7 Millionen Gäste

Zufriedene Gesichter zum Ende des Oktoberfests: viele Besucher, gute Umsätze, trotzdem weniger Fälle für Polizei und Sanitäter. Und auch die Kirche blickt wohlwollend auf das Volksfest.

06.10.2024