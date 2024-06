Friedliches Feiern zum EM-Start: Vereinzelt Pyrotechnik

Frankfurt/Main/Kassel (dpa/lhe) - Bis auf kleinere Vorfälle ist der gelungene Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in der Frankfurter Fanzone am Main friedlich gefeiert worden. Es habe am Freitagabend auf dem Gelände am Main nur wenige Anlässe für ein Einschreiten der Polizei gegeben, teilte diese am frühen Samstagmorgen mit.

Rund um die Großbildleinwände sei es zeitweise zu starkem Gedränge gekommen, vor allem an Geländern zum Mainufer hin. Einsatzboote der Wasserschutzpolizei und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hätten geholfen, vereinzelt Menschen aus besonderer Enge herauszubringen. Außerdem seien nach vereinzeltem Zünden von Pyrotechnik Ermittlungen eingeleitet worden. Über den Tag verteilt habe es in der Fanzone, die sich über 1,4 Kilometer am Main erstreckt, deutlich mehr als 30.000 Besucher gegeben.