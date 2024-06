Party am Main: Frankfurt in EM-Stimmung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Schwarz-Rot-Gold und Schottenröcke: Zahlreiche Fußballfans feiern während des EM-Eröffnungsspiels entlang des Frankfurter Mainufers. Riesigen Jubel gab es bei den beiden Toren von Florian Wirtz und Jamal Musiala in der Anfangsphase zum zwischenzeitlichen 2:0 der deutschen Auswahl gegen Schottland.

Nach Angaben der Polizei kamen bis zum Anpfiff mehr als 14.000 Menschen in die offizielle Fanzone. «Was für eine großartige Kulisse», sagte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef am Abend zur Begrüßung. «Lasst uns Europa zeigen», was für eine weltoffene, gastfreundliche und internationale Stadt im Herzen von Europa liege.

In bunter Montur, mit Bier und Gesängen stimmten sich die Fans schon lange vor dem Anpfiff am Freitagabend ein. Der abgesperrte Public-Viewing-Bereich der Fanzone war 40 Minuten vor Anpfiff nahezu voll. Die Organisatoren riefen über Social Media dazu auf, nicht mehr in diesen Bereich zu kommen. Dort waren laut Polizei zum Anpfiff um die 10.000 Menschen. Es habe keine Probleme gegeben. Auch Security-Leute berichteten zunächst von einer friedlichen und ausgelassenen Atmosphäre.

Die Frankfurter Fanzone ist ein rund 1,4 Kilometer langes Gelände direkt am Mainufer zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg. Zehn Leinwände und ein schwimmender «Big Screen» mit 144 Quadratmetern Gesamtfläche übertragen alle 51 Begegnungen der EM. Auch in Frankfurt finden insgesamt fünf Spiele statt.

Erst kamen die schottischen, dann die deutschen Fans

Vor allem schottische Fans zeigten sich am Nachmittag bereits auf dem Areal, das Platz für 30.000 Fußballbegeisterte bietet. Kilts, schottische Flaggen und allerlei dunkelblaue und weiß-blaue Fan-Utensilien konnte man an vielen Stellen der Fanzone erblicken und das unverkennbare Schottisch hören. Auf einem schwimmenden Fußballfeld am Main wurden erste Partien ausgetragen.