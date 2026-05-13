Gleich nach Vereidigung

Frisch gewählter Özdemir fährt mit Bahn hoch in die Villa

Nahverkehr statt Chauffeurdienst: Auf dem ersten Weg zum Amtssitz überrascht der neue Ministerpräsident Cem Özdemir mit der Wahl des Verkehrsmittels. Diesmal nimmt er aber nicht das Rad.

Eigentlich ist Özdemir ein passionierter Radler. Diesmal nahm er die Bahn. Foto: Marijan Murat/dpa
Eigentlich ist Özdemir ein passionierter Radler. Diesmal nahm er die Bahn.

Stuttgart (dpa) - U15 statt Dienstwagen-Konvoi: Cem Özdemir ist unmittelbar nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten nicht mit der Limousine, sondern demonstrativ mit der Stuttgarter Stadtbahn zu seinem neuen Amtssitz gefahren. Gemeinsam mit seiner Frau Flavia Zaka und Personenschützern stieg er nach der Vereidigung am Landtag in der Haltestelle Charlottenplatz ein und fuhr fünf Stationen hoch in die Villa Reitzenstein, dem hoch über Stuttgart gelegenen Amtssitz. 

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Warum? Er sei noch oft genug mit der Limousine unterwegs, sagte der 60-Jährige der dpa. «Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg nutzt auch den öffentlichen Verkehr», so Özdemir. «Es geht einer Gesellschaft dann gut, nicht wenn alle Auto fahren können, sondern wenn die, die es sich leisten können, auch öffentliche Verkehrsmittel benutzen.» Özdemir sagte, dass er häufiger in Stuttgart mit dem Nahverkehr unterwegs sei. Aber auch mit seinem Pedelec komme er «den Buckel nauf».

«Wer ist das?» Nicht jeder erkennt Özdemir

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Eine junge Frau fragte Özdemir bei der Fahrt, ob sie ein Foto von ihm machen könne. In der Straßenbahn erkannte aber nicht jeder den frisch gewählten Regierungschef. «Wer ist das?», fragte ein Jugendlicher, der mit seinem Mountainbike zugestiegen war, einen Sicherheitsmann. «Der Ministerpräsident», grummelte Özdemirs Begleitschutz. Der Straßenbahnfahrer winkte Özdemir beim Aussteigen am Bubenbad noch aus dem Fenster. Er habe sich schon gewundert, warum die ganzen Sicherheitsleute da seien, sagte er. 

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Die Abgeordneten des Landtags hatten Özdemir kurz zuvor zum Regierungschef gewählt. Im Staatsministerium angekommen, übernahm er die Regierungszentrale offiziell von Langzeit-Regierungschef Winfried Kretschmann. Özdemir ist der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Bundesrepublik und nach Kretschmann der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands. 

Özdemir weiß, wie politische Bilder funktionieren. Viel Aufmerksamkeit bekam er bereits, als er 2021 bei seiner Ernennung zum Bundesminister nicht wie seine Kollegen in der schwarzen Limousine, sondern mit dem Fahrrad beim Bundespräsidenten vorfuhr – und später ebenso wieder zur Entlassung erschien. Auch bei den Koalitionsverhandlungen in Stuttgart fuhr er kürzlich medienwirksam mit dem Rad vor.

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