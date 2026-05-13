Kretschmann geht

Özdemir soll zum Ministerpräsidenten gewählt werden

Baden-Württemberg steht vor der Neuauflage von Grün-Schwarz. An der Regierungsspitze kommt es zu einem Novum.

Im Plenarsaal in Stuttgart soll Cem Özdemir am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Im Plenarsaal in Stuttgart soll Cem Özdemir am Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.

Stuttgart (dpa) - Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann (Grüne) an der Spitze bekommt Baden-Württemberg am Mittwoch einen neuen Regierungschef. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir soll am Vormittag im Landtag in Stuttgart zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Der 60-jährige ehemalige Bundesagrarminister wäre der erste Ministerpräsident mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Republik.

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Nach der Wahl zum Ministerpräsidenten soll Özdemir im Plenum von Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) vereidigt werden. Danach sollen die Ministerinnen und Minister bestätigt werden. Am Nachmittag übernimmt Özdemir von Kretschmann die Regierungszentrale in der Villa Reitzenstein, dem hoch über Stuttgart gelegenen Amtssitz des Ministerpräsidenten. 

Özdemir führt eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition an. CDU-Landeschef Manuel Hagel soll Innenminister und Vize-Regierungschef werden. Grüne und CDU regieren in Baden-Württemberg bereits seit 2016 miteinander. Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über 56 Mandate.

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