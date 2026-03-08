Baden-Württemberg wählt

Özdemir wählt in Stuttgart

Cem Özdemir hat in einem Stuttgarter Wahllokal seine Stimme abgegeben. Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? Das Rennen zwischen Grünen und CDU bleibt spannend.

Cem Özdemir will die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann antreten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Cem Özdemir will die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann antreten.

Stuttgart (dpa) - Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat in einem Wahllokal in Stuttgart gewählt. Der 60-Jährige kam allein in die Schule, in der der Raum für die Abstimmung war. Özdemir will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Chancen auf Kretschmanns Nachfolge hat neben Özdemir auch CDU-Landeschef Manuel Hagel (37).

Bei der Stimmabgabe von Özdemir gibt es eine große Medienpräsenz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei der Stimmabgabe von Özdemir gibt es eine große Medienpräsenz.

Umfragen sahen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und den Grünen. In der letzten Umfrage des ZDF-«Politbarometers» lagen beide mit 28 Prozent gleichauf. Zuvor hatten die Grünen den Abstand auf die lange deutlich führende CDU stark verkürzt. Derzeit wird Baden-Württemberg ebenfalls von einer grün-schwarzen Koalition regiert.

Die Wahl findet zum ersten Mal mit einem neuen Wahlrecht statt. Bei der Abstimmung haben die Wählerinnen und Wähler wie bei der Bundestagswahl nun zwei Stimmen. Die Zweitstimme ist die wichtigere Stimme – sie entscheidet über die Kräfteverhältnisse im Landtag. Mit der Erststimme bestimmen die Wähler den Direktkandidaten in ihrem Wahlkreis.

