Fritzi Häcker und Nele Olk gewinnen «Jugend debattiert»

Schwerin (dpa/mv) - Fritzi Häcker vom Richard-Wossidlo-Gymnasium in Waren und Nele Olk vom Gymnasium in Gadebusch haben den Wettbewerb «Jugend debattiert» 2024 in Mecklenburg-Vorpommern gewonnen. Das teilte der Landtag am Dienstagabend mir. Die beiden Erstplatzierten beider Altersklassen vertreten Mecklenburg-Vorpommern immer beim Bundesfinale in Berlin.