Crash in Innenstadt

Frontalzusammenstoß in Stuttgart - Verletzte

Am Neckartor prallen ein SUV und ein Kleinwagen zusammen. Ein Mensch ist schwer verletzt.

Bei dem Unfall wurde ein Mensch schwer verletzt. Foto: Andreas Rosar/dpa
Bei dem Unfall wurde ein Mensch schwer verletzt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Neckartor in Stuttgart sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Es gebe eine schwer verletzte Person und einige Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall an dem Verkehrsknotenpunkt prallten ein Kleinwagen und ein SUV zusammen. Es gebe aktuell eine Vollsperrung, sagte der Sprecher. Die Ursache für die Kollision und weitere Details waren noch unklar.

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