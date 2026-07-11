Frontalzusammenstoß in Stuttgart - Verletzte

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Neckartor in Stuttgart sind am Abend mehrere Menschen verletzt worden. Es gebe eine schwer verletzte Person und einige Leichtverletzte, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Unfall an dem Verkehrsknotenpunkt prallten ein Kleinwagen und ein SUV zusammen. Es gebe aktuell eine Vollsperrung, sagte der Sprecher. Die Ursache für die Kollision und weitere Details waren noch unklar.