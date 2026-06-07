Frontalzusammenstoß: Vier Menschen verletzt
Eine Autofahrerin wartet auf eine Möglichkeit, abbiegen zu können. Ein Fahrzeug kurz hinter ihr versucht daraufhin, unerlaubt zu überholen - die Aktion endet in einem schweren Unfall.
Wiesbaden-Bierstadt (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß in Wiesbaden sind am Freitagnachmittag vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Wie das Polizeipräsidium Westhessen mitteilte, hatte ein 58-jähriger Autofahrer zwei vor ihm auf eine Abbiegemöglichkeit wartende Fahrzeuge unerlaubt überholt. Infolgedessen sei er in den Gegenverkehr geraten und mit dem Auto eines 28-Jährigen frontal zusammengestoßen.
Laut Polizei seien bei dem Zusammenstoß die Fahrzeuge des 58-jährigen Unfallverursachers sowie des 28-Jährigen ins Schleudern geraten. Der 58-Jährige kollidierte mit einem der ursprünglich wartenden Fahrzeuge und schleuderte dann ebenso wie der 28-Jährige in die Leitplanke.
Fünfstelliger Sachschaden
Der Unfallverursacher sowie der Beifahrer des 28-Jährigen hätten schwere Verletzungen erlitten, hieß es. Der jüngere Fahrer und die Beifahrerin des Unfallverursachers seien leicht verletzt worden. Zur Rettung kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Lebensgefahr bestehe bei keinem der Beteiligten, hieß es. An den beiden direkt beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 33.000 Euro.