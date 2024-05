Frontalzusammenstoß: Zwei Tote und zwei Schwerverletzte

Liebenau (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß eines Transporters mit einem Auto auf einer Landstraße im Landkreis Kassel sind zwei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Der schwere Unfall passierte am Donnerstagabend in einer Linkskurve in Liebenau, zwischen den Stadtteilen Niedermeiser und Zwergen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Autos, der allein unterwegs war, und ein Insasse des Transporters starben. Die beiden weiteren Menschen im Transporter erlitten schwere Verletzungen.