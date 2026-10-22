DWD-Prognose

Frost, Sturm, Regen, Schnee: Der Herbst bleibt ungemütlich

Auf dem Feldberg drohen orkanartige Böen, in Oberschwaben dafür Frost und andernorts Regen und Gewitter. Aber: Zum Wochenende gibt es Aussicht auf Lichtblicke.

Auch abseits der Höhen bleibt es ungemütlich im Südwesten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auch abseits der Höhen bleibt es ungemütlich im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Herbst dreht im Südwesten auf: Schon am Donnerstag bekommt die Sonne nur wenig Platz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag zieht von Nordwesten gebietsweise Regen auf. Die Höchstwerte reichen von 9 Grad im Schwarzwald bis 17 Grad in der Ortenau. Auf den Schwarzwaldgipfeln weht bereits ein stürmischer Wind. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen in Oberschwaben bis auf null Grad, örtlich gibt es Frost in Bodennähe.

Am Freitag drohen auf dem Feldberg dann orkanartige Böen, auf anderen Schwarzwaldgipfeln schwere Sturmböen. Auch abseits der Höhen wird es ungemütlich: Der DWD erwartet schauerartigen Regen, Gewitter und starke bis stürmische Böen im Land. Die Temperaturen erreichen 10 bis 17 Grad.

Zum Start ins Wochenende ist etwas Geduld gefragt: Am Samstag fällt zunächst noch Regen, im höchsten Bergland mischt sich Schnee darunter. Später wird es zunehmend trocken, die Wolken lockern auf. Bei 6 bis 14 Grad bleibt es allerdings frisch - und vor allem in den Schwarzwaldhöhen weiterhin stürmisch.

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