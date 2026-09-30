Früher Chef von Hemdenhersteller Olymp tot
Eberhard Bezner prägte Olymp über Jahrzehnte und machte das Familienunternehmen international bekannt. Nun ist der Textilunternehmer im Kreis seiner Familie gestorben.
Bietigheim-Bissingen (dpa) - Der frühere Geschäftsführer des Hemdenherstellers Olymp, Eberhard Bezner, ist tot. Der Textilunternehmer sei am Dienstag friedlich zu Hause im Kreis seiner Familie verstorben, teilte das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit.
1960 hatte er nach dem Tod seines Vaters, Firmengründer Eugen Bezner, im Alter von 24 Jahren die Verantwortung für den damaligen Mittelständler übernommen. Mehrere Jahrzehnte lang führte es das Familienunternehmen und richtete es zu einem immer stärker global agierenden Bekleidungshersteller aus. Heute wird Olymp von seinem Sohn Mark Bezner geführt.
2025 machte das Unternehmen einen Umsatz von 198 Millionen Euro mit 816 Beschäftigten.