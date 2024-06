Frühere US-Open-Siegerin bei Turnier in Bad Homburg dabei

Bad Homburg (dpa/lhe) - Die Kanadierin Bianca Andreescu geht beim Rasen-Tennisturnier in Bad Homburg an den Start. Die Teilnahme der 23-Jährigen bei der Wimbledon-Generalprobe vom 22. bis 29. Juni teilten die Organisatoren des Turniers am Dienstag mit. «Dieses Turnier fühlt sich aus vielerlei Gründen an wie eines der 1000er-Kategorie. Stimmung und Atmosphäre sind einfach super», sagte Andreescu, die noch vor Turnierbeginn 24 wird.

Neben der Kanadierin, die 2019 bei den US Open siegte, sind in Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova, Turnierbotschafterin Angelique Kerber, Viktoria Asarenka und der früheren Nummer eins Caroline Wozniacki vier weitere Grand-Slam-Gewinnerinnen in Bad Homburg dabei. Andreescu wird laut Veranstaltern mit einer Wildcard in der Qualifikation an den Start gehen.