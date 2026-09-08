Verbrechen

Früherer Kita-Betreuer wegen Kindesmissbrauchs angeklagt

Ein früherer Betreuer und Erzieher in einer Kita soll Kinder missbraucht haben. Jetzt ist Anklage erhoben und in Kürze startet der Prozess.

In Kürze soll der Prozess starten. (Archivbild) Foto: Nadine Weigel/dpa/dpa
In Kürze soll der Prozess starten. (Archivbild)

Gießen (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Gießen hat gegen einen früheren Kita-Erzieher Anklage wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen in 25 Fällen sowie wegen Besitzes von kinder- und jugendpornografischen Bildern erhoben. Ihm werde vorgeworfen, 150.000 kinder- und etwa 33.000 jugendpornografische Bild- und Videodateien besessen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 34 Jahre alte Deutsche habe sich im Ermittlungsverfahren nicht dezidiert zu den Vorwürfen geäußert. Die Anklageschrift sei mittlerweile zugelassen. Der Prozess soll voraussichtlich am 28. September beginnen.

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