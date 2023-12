Anklage gegen Pfarrer wegen Verdacht des Kindesmissbrauchs

Zudem soll er von den Kindern und Jugendlichen gefordert haben, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Von den Webcam-Übertragungen soll der Angeschuldigte heimlich Aufnahmen gemacht und diese auf seinem Computer gespeichert haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung sei eine Vielzahl an Dateien gefunden worden, die den Verdacht begründeten, teilte die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) weiter mit. Dem Pfarrer werden in diesem Zusammenhang insgesamt 71 Taten zur Last gelegt.