Klima und Umwelt

Frühjahrsputz: Handschuhe an für ein sauberes Frankfurt

Bereits rund 7.000 Anmeldungen liegen für das achte Frankfurt Cleanup vor - wie man noch mitmachen kann und in welchen anderen Städten es ebenfalls einen Frühjahrsputz gibt.

Mehr als 7.000 Kilogramm Müll sind vergangenes Jahr beim Frankfurt Cleanup zusammengekommen (Archivbild). Foto: Helmut Fricke/dpa
Mehr als 7.000 Kilogramm Müll sind vergangenes Jahr beim Frankfurt Cleanup zusammengekommen (Archivbild).

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Jeder, der sich schon einmal über Kippenstummel auf dem Gehweg oder herumliegende Coffee-to-go-Becher an der Bushaltestelle beschwert hat, kann in den nächsten Tagen in Frankfurt selbst Hand anlegen. Zum achten Mal in Folge gibt es einen großen gemeinsamen Frühjahrsputz in der Stadt - die Aktion heißt Frankfurt Cleanup.

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Während sich am Freitag eher Schulen, Kitas und Firmen beteiligen, ist die zentrale Müllsammelaktion am Samstag für alle zugänglich. Am Hafenbecken im Osten der Stadt warten von 11 bis 14 Uhr Handschuhe, Zangen und Mülltüten auf die rund 7.000 angemeldeten Teilnehmer und spontane Mithelfer und Mithelferinnen. Den in der gesamten Stadt gesammelten Müll können sie vor Ort abgeben. 

E-Scooter, Schaufensterpuppen und Angel-Ausrüstung 

Ab 14 Uhr wird der Müll, der auf Straßen, Wegen, Parks und Plätzen eingesammelt wurde, gewogen. Der Rekord stammt aus dem Jahr 2021 - damals kamen 9.200 Kilogramm zusammen. Ob E-Scooter, Schaufensterpuppen oder Angel-Ausrüstung: In den vergangenen Jahren waren auch allerlei größere Funde dabei. 

Klimadezernentin Tina Zapf-Rodríguez (Grüne) begleitet die Aktion. Es gibt auch Infostände zum Thema Umweltschutz und Stadtsauberkeit. Auch über Lachgaskartuschen wird aufgeklärt, die in der Müllverwertung explodieren können, wenn sie nicht vollständig entleert wurden. 

Zeitgleich finden auch in Offenbach Aktionen zum städtischen Frühjahresputz statt. In Obertshausen (Landkreis Offenbach) wird am Samstag aufgeräumt.

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