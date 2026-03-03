Wetter in Baden-Württemberg

Frühling hält Kurs - Hier lockt im Südwesten die Sonne

Morgens noch Nebel, nachmittags Sonnenbrille: Wo im Südwesten jetzt frühlingshafte Temperaturen und strahlende Sonne warten – und wo es etwas länger trüb bleibt.

Es ist frühlingshaft in Baden-Württemberg. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Es ist frühlingshaft in Baden-Württemberg. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer in diesen Tagen im Südwesten unterwegs ist, sollte am Morgen zwar noch an die dicke Jacke denken – nachmittags kann dann schon wieder die Sonne locken. Für Baden-Württemberg bleibt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bis zum Wochenende Hochdruckeinfluss mit relativ milder Luft wetterbestimmend.

Der Dienstag startet gebietsweise mit Nebel oder Hochnebel, in Oberschwaben kann es dem DWD zufolge sogar bis in die Mittagsstunden hinein trüb bleiben. Sonst ist demnach zunächst mit viel Sonnenschein zu rechnen, ehe sich im Bergland Quellwolken entwickeln könnten. Am Nachmittag und Abend zögen von Osten her teils dichtere Wolkenfelder auf, im Südschwarzwald bestehe ein geringes Schauerrisiko. Die Höchstwerte erreichten zwischen 11 Grad an der Donau und 19 Grad am Kaiserstuhl. Der Wind wehe schwach.

In der Nacht zum Mittwoch müsse verbreitet mit leichtem Frost gerechnet werden – ausgenommen seien vor allem die Niederungen am Rhein und am Bodensee. Die Temperaturen sinken demnach auf plus 4 bis minus 3 Grad, im Allgäu sogar bis auf minus 7 Grad. Vereinzelt könne sich Reifglätte bilden. 

Sonniger Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch könnten sich anfängliche Nebelfelder rasch auflösen, danach dürfte verbreitet die Sonne scheinen. Die Temperaturen stiegen auf 12 Grad auf der Alb und bis zu 18 Grad am Rhein.

Ähnlich freundlich zeige sich nach der Vorhersage auch der Donnerstag: Nach Nebelauflösung dominiere die Sonne, im Bergland begleitet von harmlosen Quellwolken, berichtet der DWD. Die Höchsttemperaturen bewegten sich zwischen 13 Grad im Hochschwarzwald und 19 Grad in der Kurpfalz. Dazu wehe ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

