Nebel und Frost im Südwesten – Sonne nur in höheren Lagen

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter am Wochenende wird.

Der Winter zeigt sich von seiner grauen Seite. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Der Winter zeigt sich von seiner grauen Seite. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Dichte Nebelfelder, zäher Hochnebel und stellenweise Dauerfrost bestimmen das Wetter am Wochenende und zu Wochenbeginn in Baden-Württemberg. In den Niederungen dürfte sich die trübe Hochnebellage hartnäckig halten. Nur in höheren Lagen wie auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald könnten sich zeitweise Auflockerungen zeigen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Am Samstag liegen die Temperaturen im Südosten meist um den Gefrierpunkt, im Markgräflerland kann es mit bis zu plus 10 Grad deutlich milder werden. In der Nacht zum Sonntag ist verbreitet mit leichtem Frost und örtlicher Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. 

Chancen auf Sonne steigen 

Auch am Sonntag hält sich in vielen Regionen der Hochnebel. «Es gibt Chancen auf ein bisschen Sonne. Der Schwarzwald ragt über den Hochnebel aus», sagte ein DWD-Meteorologe. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 0 Grad an der Donau und bis zu plus 7 Grad im äußersten Südwesten.

Zum Wochenbeginn ändert sich an der Wetterlage nach DWD-Prognose wenig. In den Niederungen bleibt es vielerorts neblig-trüb, nur zögerlich könnte sich dort die Sonne zeigen. Über der Nebelgrenze ist mit mehr Sonnenschein zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 1 bis 9 Grad.

