Bild
Wetter im Südwesten

Wo am Sonntag die Sonne lockt – und wo es grau bleibt

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

In den höheren Lagen Baden-Württembergs scheint am Sonntag oft die Sonne. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In den höheren Lagen Baden-Württembergs scheint am Sonntag oft die Sonne. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Wer am Sonntag in Baden-Württemberg unterwegs ist, sollte sich auf größere Wetterunterschiede einstellen: Während in höheren Lagen oft die Sonne scheint, bleibt es weiter unten vielerorts grau – der Spaziergang im Bergland dürfte also wettertechnisch deutlich freundlicher ausfallen als im Nebel der Täler.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Sonne oben, Grau unten

Der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge zeigt sich der Sonntag in den hohen Lagen des Südwestens vielfach sonnig. Im Tiefland dagegen halte sich häufig zäher Nebel oder Hochnebel, teils ganztägig. Die Höchstwerte könnten von minus 1 Grad an der Ostalb bis zu 5 Grad im mittleren Oberrheingraben reichen. Auf dem Feldberg sind sogar bis zu milde 8 Grad möglich. Dazu wehe ein schwacher Ostwind. 

In der Nacht zum Montag dürfte es verbreitet neblig oder hochneblig trüb bleiben, in höheren Lagen könne es zeitweise auch gering bewölkt sein. Die Tiefstwerte liegen demnach zwischen minus 1 und minus 6 Grad. Vereinzelt könne Glätte durch Reif auftreten.

Montag: Geduld gefragt im Nebel

Auch am Montag rechnet der DWD damit, dass sich Nebel und Hochnebel nur zögerlich auflösen. Vor allem in den tiefsten Lagen könnte es häufig ganztägig trüb bleiben, während im Bergland erneut viel Sonne erwartet werde. Die Höchsttemperatur dürfte bei 1 Grad in Oberschwaben liegen und bis zu 6 Grad nördlich der Alb. Auf dem Klippeneck am Rand der Schwäbischen Alb können die Temperaturen auf bis zu 9 Grad steigen. Der Ostwind bleibe schwach. 

In der Nacht zum Dienstag bilde sich an Rhein, Donau und Bodensee erneut oft Nebel oder Hochnebel, abseits davon könne es gebietsweise klar sein. Die Tiefstwerte bewegten sich zwischen minus 2 und minus 9 Grad.

Mehr Sonne am Dienstag - aber nicht überall

Am Dienstag scheint laut DWD nach Nebelauflösung verbreitet die Sonne, auch wenn sich vor allem im Oberrheingraben weiterhin Dauergrau halten könnte. Die Temperaturen sollen dann auf etwa 1 Grad im trüben Wetter und bis zu 6 Grad bei Sonne steigen. Der Ostwind ändere sich kaum.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nebel und Frost im Südwesten – Sonne nur in höheren Lagen
Wetter im Südwesten

Nebel und Frost im Südwesten – Sonne nur in höheren Lagen

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter am Wochenende wird.

17.01.2026

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau
Wetter im Südwesten

Zweigeteiltes Wochenend-Wetter: Oben Sonne, unten Dauergrau

Wer am Wochenende gerne einen Ausflug in die Sonne macht, der muss im Südwesten wohl hoch hinaus. Meteorologen rechnen mit einer zweigeteilten Wetterlage im Land.

16.01.2026

Wochenstart verspricht Pause vom Dauergrau
Wetter

Wochenstart verspricht Pause vom Dauergrau

Lichtblick in der Nebelsuppe: Nach oftmals grauen Tagen ist laut DWD am Montag endlich Sonne in Sicht - doch nicht überall.

14.12.2025

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau
Wetterprognose

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau

Wer am Wochenende auf sonnige Stunden gehofft hat, wird entweder enttäuscht oder muss in die Höhenlagen von Schwarzwald oder Alb fahren. Denn sonst regiert der Nebel das Wetter.

07.11.2025

Regenschirm, Sonne-Comeback, Nebel: So wird das Wetter
Baden-Württemberg

Regenschirm, Sonne-Comeback, Nebel: So wird das Wetter

Allerseelen bringt passendes Trauerwetter: graue Wolken und viel Regen. Zum Wochenbeginn aber ändert sich das.

02.11.2025