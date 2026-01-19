Bild
Wetter im Südwesten

Nebel bleibt hartnäckig – Sonne vor allem in höheren Lagen

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss auch zum Wochenbeginn hoch hinaus. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

In den Niederungen bleibt es oft neblig. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
In den Niederungen bleibt es oft neblig. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Wochenbeginn präsentiert sich das Wetter in Baden-Württemberg weiterhin wechselhaft: Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lösen sich Nebel und Hochnebel nur langsam auf, während sich andernorts zwischendurch die Sonne zeigt. Ein paar graue Momente lassen sich also nicht vermeiden. Lichtblicke sind aber möglich.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zähes Grau am Montag

Der Hochnebel könnte sich der Prognose zufolge am Montag im Tagesverlauf von Osten her langsam auflösen. An der Alb, im Rheingraben und am Hochrhein bleibt es dagegen ganztägig trüb. Die Höchstwerte reichen von plus einem Grad in Oberschwaben bis zu sechs Grad nördlich der Schwäbischen Alb. In höheren Lagen steigen die Temperaturen etwas stärker: Auf dem Klippeneck bei Tuttlingen könnten bis zu acht Grad erreicht werden, auf dem Feldberg werden etwa fünf Grad erwartet. Der Wind weht schwach aus Südost.

In der Nacht zum Dienstag rechnen die DWD-Meteorologen an Rhein, Donau und Bodensee erneut mit viel Nebel oder Hochnebel. Abseits davon könnte es gebietsweise klar sein, vor allem im Bergland. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem Grad im Breisgau und minus neun Grad auf der Hohenloher Ebene.

Dienstag: Geduld gefragt im Nebel

Am Dienstag dürfte sich nach Auflösung des Nebels demnach verbreitet die Sonne zeigen. Lediglich im Oberrheingraben könnte es dauerhaft grau bleiben. Die Temperaturen liegen unter dem Nebel bei etwa null Grad, am Neckar könnten bis zu sieben Grad erreicht werden. Der Ostwind bleibt schwach.

Ruhiges Hochdruckwetter setzt sich fort

In der Nacht zum Mittwoch wird es in den Niederungen voraussichtlich erneut neblig, sonst könnte es sternenklar sein. Die Frühwerte reichen von minus zwei bis minus acht Grad, vereinzelt sei mit Glätte zu rechnen. 

Am Mittwoch dasselbe Spiel: In tiefen Lagen hält sich teils länger trübes Wetter, während sonst oft die Sonne scheint. Die Höchstwerte liegen zwischen null Grad auf der Ostalb und sieben Grad im Markgräflerland.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wo am Sonntag die Sonne lockt – und wo es grau bleibt
Wetter im Südwesten

Wo am Sonntag die Sonne lockt – und wo es grau bleibt

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird.

18.01.2026

Nebel und Frost im Südwesten – Sonne nur in höheren Lagen
Wetter im Südwesten

Nebel und Frost im Südwesten – Sonne nur in höheren Lagen

Im Tal graue Suppe, auf den Höhen Sonne satt: Wer dem Nebel entkommen will, muss hoch hinaus. Wie das Wetter am Wochenende wird.

17.01.2026

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau
Wetterprognose

Nebel, Nebel und Nebel - Im Südwesten bleibt es meist grau

Wer am Wochenende auf sonnige Stunden gehofft hat, wird entweder enttäuscht oder muss in die Höhenlagen von Schwarzwald oder Alb fahren. Denn sonst regiert der Nebel das Wetter.

07.11.2025

Wetter zu Wochenbeginn meist grau - vereinzelt Sonne möglich
Herbstwetter

Wetter zu Wochenbeginn meist grau - vereinzelt Sonne möglich

Grau, feucht und neblig: So sieht das Wetter zum Start in die neue Woche oft aus. Wo sich im Südwesten dennoch Sonnenstrahlen durchsetzen können und wann mit Auflockerungen zu rechnen ist.

13.10.2025

Wetter in Hessen vor allem grau
Wettervorhersage

Wetter in Hessen vor allem grau

Nebel, Wolken und wenig Sonne: Das Wetter in Hessen wird am Wochenende vor allem grau. Nur selten erwartet der Wetterdienst Auflockerungen.

08.11.2024