Frühlingsgefühle im Wildpark – nur Eule Sven macht nicht mit

Hanau (dpa/lhe) - Sonne, Wärme, Frühlingsgefühle - im Hanauer Wildpark Alte Fasanerie kommt Bewegung in die Tierwelt. Viele Bewohner sind bereits in Paarungsstimmung: Der Uhu balzt, die Störche klappern und auch bei Wölfen, Luchsen und Füchsen liegt ein Hauch von Frühlingsleidenschaft in der Luft. Nur in einer Voliere will sich das Liebesglück bislang nicht einstellen.

Dort bemüht sich Schnee-Eule Kamala vergeblich um die Aufmerksamkeit ihres Gefährten Sven. «Der ist aber kein bisschen an ihr interessiert», sagt Wildpark-Biologin Marion Ebel. «Möglicherweise ist er schwul.» Sven habe lange mit «zwei Buben» zusammengelebt, inzwischen sei er jedoch das einzige Männchen in der Eulen-Voliere. Sein Verhältnis zu Kamala beschreibt Ebel als eher angespannt: Statt Leidenschaft überwiege bei ihm offenbar die Scheu.

Der Goldfasan will mit Tänzchen beeindrucken

Ganz anders läuft es beim Goldfasan. «Frühmorgens tänzelt er um sein Weibchen herum und will es beeindrucken», berichtet Ebel.

Foto: Michael Bauer/DPA Der Goldfasan ist voller Frühlingslust und versucht, sein Weibchen zu beeindrucken.

Dass der Frühling in diesem Jahr früh Fahrt aufnimmt, merken die Tierpfleger auch an anderer Stelle. Die Auswirkungen des Klimawandels sind nach Einschätzung der Biologin spürbar. Fuchs, Wolf und Wildkatze paarten sich etwa zwei bis drei Wochen früher als üblich.

Früher Nachwuchs bei den Ziegen

«Und bei den Hausziegen und Thüringer Ziegen bei uns im Wildpark hat es bereits den ersten Nachwuchs gegeben», berichtet sie. Das sei vergleichsweise früh im Jahr. Auch die Dachse sind nach der Winterruhe wieder munter, freuen sich über die Wärme und erobern das nun wieder geöffnete Außengehege.

Fischotter haben immer Spaß und gute Laune