Frühlingshafte Temperaturen und kein Regen
Der Winter ist erst mal vorbei. In den kommenden Tagen gibt es zweistellige Temperaturen.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach nebeligem oder trübem Start in den Tag werden in Hessen frühlingshafte Temperaturen erwartet. Ab dem Mittag soll es bis zu 18 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Niederschläge seien nicht in Sicht. Noch wärmer werde es am Freitag mit bis zu 20 Grad. Auch hier seien nach teils nebeligem Start keine Niederschläge in Sicht.
Am Wochenende kühlt es den Meteorologen zufolge aber wieder ein wenig ab. Am Samstag werden maximal 15 Grad erwartet. Zudem werde es wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise könne es schauerartigen Regen geben. Der Sonntag beginne zunächst wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf werde es zunehmend heiter und es bleibe niederschlagsfrei. Die Temperaturen steigen auf maximal 14 Grad.