Frühstart zur Spargelsaison in Hessen
Die Zeit für Spargelliebhaber beginnt. Auf den hessischen Feldern rollt die Ernte an und erste Stangen gibt es auch schon zu kaufen.
Friedrichsdorf/Zwingenberg (dpa/lhe) - Die Spargelsaison steht bevor. Schon vor Ostern soll es ein größeres Angebot des Edelgemüses in Hessen geben, sagte die Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Chantal Wendel, der Deutschen Presse-Agentur. Die Preise sollen trotz zunehmender Kosten stabil bleiben. Sie denke, dass die Preise unter 20 Euro pro Kilo sein werden auch für Premiumklasse.
Die Spargelbauern stehen dem hessischen Bauernverband zufolge wirtschaftlich unter Druck. «Der steigende Mindestlohn stellt für Spargelbetriebe eine große Herausforderung dar, da der Anbau sehr arbeitsintensiv ist und die Lohnkosten einen erheblichen Anteil an den Produktionskosten ausmachen», sagte Sprecherin Marie-Claire von Spee. Hinzu kämen die aktuell stark gestiegenen Energiekosten.