FSV Mainz will gegen Wehen Wiesbaden in nächste Runde

«Wir haben viele Spieler, die diese Position spielen können. Wir haben gute Lösungen. Gegen Wiesbaden werdet ihr es sehen», sagte 05-Coach Bo Henriksen vor der Partie am Freitag (18.00 Uhr/Sky) in Wiesbaden. Favorisiert auf Gruda's Position in der Offensive scheint Armindo Sieb zu sein. Der Neuzugang bekam viel Lob von Henriksen.

Im Vergleich zur Generalprobe am vergangenen Wochenende gegen Montpellier will Henriksen nur wenig Veränderungen in der Startelf vornehmen. «Wir werden viele der Spieler auch in Wiesbaden sehen», bestätigte der Däne.