Führerloser Lastwagen kracht in Baukran
Ohne Fahrer bergab, dann kracht ein Lastwagen ungebremst in einen Baukran. Der gerät gefährlich ins Wanken. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?
Flein (dpa/lsw) - Ein führerloser Lastwagen ist in einem Neubaugebiet in Flein (Landkreis Heilbronn) in einen Baukran gekracht. Der Kran geriet dadurch in Schieflage und drohte umzustürzen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte der SWR berichtet.
Demnach rollte der abgestellte Lastwagen am Donnerstagabend auf einer Baustelle bergab. Dort prallte er ungebremst in den Baukran neben einem Rohbau. Für die Bergung rückten Spezialkräfte an, hieß es. Ihnen gelang es, den Kran und den Lastwagen, die ineinander verkeilt waren, zu sichern. Anschließend wurde der Baukran abgebaut. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.
Warum sich der Lastwagen in Bewegung setzte und wo sich der Fahrer währenddessen aufhielt, sei noch unklar, so die Sprecherin.