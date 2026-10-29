Füllkrug gegen Hoffenheim wieder in Werder-Startelf

Bremen (dpa) - Nach seinem rund einstündigen Bankplatz beim Pokal-Aus in Dortmund kehrt Bremens Torjäger Niclas Füllkrug im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim wieder in die Startelf zurück. «Niclas wird wieder von Anfang an auf dem Platz stehen», kündigte Werder-Coach Daniel Thioune mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) an.

Thioune hatte Füllkrug in Dortmund zunächst eine Verschnaufpause gegönnt. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit sorgte der Angreifer nach dem 0:2-Rückstand dann innerhalb weniger Minuten mit zwei Treffern für den Ausgleich. Am Ende musste sich Werder aber doch mit 2:3 geschlagen geben, weil Marcel Sabitzer in der Nachspielzeit mit einem herrlichen Freistoß erfolgreich war.

«Die Niederlage hat weh getan», räumte Thioune ein. Sorge, dass das Pokal-Aus sein Team langfristig zurückwerfen wird, hat der Bremer Trainer aber nicht. «Ich denke, die Mannschaft ist stabil», sagte Thioune. Die Bremer haben nach sieben Spieltagen bereits zwölf Punkte auf dem Konto und sind als Tabellensechster eine der Überraschungsmannschaften der bisherigen Saison.

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Weiterer Stürmer zurück

Gegen die Hoffenheimer, die im Pokal beim Zweitligisten Holstein Kiel ebenfalls ausschieden, steht auch Justin Njinmah nach seiner Verletzung wieder im Kader. «Justin gibt uns mit seiner Schnelligkeit eine zusätzliche Option als Entlastung», sagte Thioune über den Angreifer. «Eine halbe Stunde kann er sicherlich schon spielen.»