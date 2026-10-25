Klopps «Er ist 33»-Ansage: Das sagt Füllkrug zu DFB-Chancen

Mainz (dpa) - Sollte Jürgen Klopp nicht doch einen 33-Jährigen zur Nationalmannschaft zurückholen? Die Debatte um ein mögliches DFB-Comeback von Werder-Stürmer Niclas Füllkrug nimmt nach seinen Saisontoren Nummer sieben und acht beim 3:2-Erfolg seiner Bremer in Mainz weiter Fahrt auf. Füllkrug gibt sich dabei aber weiter entspannt: «Ich glaube, dass der Bundestrainer eine ziemlich klare Aussage getätigt hat. Jeder kann daraus interpretieren, was er interpretieren möchte», sagte er im ZDF-«Sportstudio».

Die deutsche Nationalmannschaft um Trainer Klopp habe jetzt eine neue Ära eingeläutet, wolle jung und dynamisch sein. Mit Blick auf eine möglicherweise wieder ausbleibende Nominierung sagte Füllkrug: «Da verstehe ich das dann, wenn das der Fall sein sollte. Und wenn nicht, dann können wir immer noch darauf reagieren.»

Das sagte Klopp zuletzt über Füllkrugs DFB-Chancen

Vor wenigen Tagen hatte Klopp Stellung zur Debatte um Füllkrug bezogen - mit recht klarer Haltung. «Niclas Füllkrug schießt in der Bundesliga ein Tor nach dem anderen, aber ist 33. Das ist nicht meine Schuld», sagte er bei DAZN.

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Auf die Nachfrage, ob der nach seiner Rückkehr nach Bremen wieder stark aufspielende Stürmer deshalb nicht mehr in das Team passe, antwortete der Nationaltrainer: «Wir haben eine Gegenwart, eine mittelfristige Zukunft und eine langfristige Zukunft. In der Gegenwart kann es natürlich funktionieren, mittelfristig unter Umständen auch. Langfristig, ja, also da müssen wir jetzt mal sehen...»