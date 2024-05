Füllkrug als früher Vogel: BVB-Stürmer bekommt EM-Ticket

«Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke», sagte der telefonisch zugeschaltete Fußball-Profi im Ausblick auf das Turnier in wenigen Wochen. «Es macht mich so stolz.»

Der DFB setzte damit seine ungewöhnliche Form der Nominierung des Kaders von Bundestrainer Julian Nagelsmann fort. Zuvor hatten Nico Schlotterbeck via ARD-«Tagesschau», Aleksandar Pavlovic bei RTL sowie Manuel Neuer und Jonathan Tah per Social-Media-Filmchen schon die EM-Zusage erhalten.

Bisher kam Niclas Füllkrug für den BVB nur zu Bundesliga-Kurzeinsätzen. Auch beim Champions-League-Spiel in Paris steht er nicht in der Startelf.

In der Bundesliga hat sich der BVB in die Saison gekämpft. Wollen die Dortmunder weiter realistische Chancen auf das Achtelfinale haben, muss das nun auch in der Königsklasse gelingen.

Füllkrug ist nach Schlotterbeck der zweite und möglicherweise letzte deutsche EM-Akteur von Borussia Dortmund. Wie sein Club-Kollege sowie Toni Kroos und Antonio Rüdiger wird der Angreifer die Turniervorbereitung von Nagelsmann mit Verspätung aufnehmen. Am 1. Juni steht noch das Champions-League-Endspiel in Wembley an.

In der DFB-Elf hat Füllkrug eine beeindruckende Tor-Quote. In bislang 15 Länderspielen traf er elfmal. Auch unter Bundestrainer Nagelsmann ist auf den BVB-Stürmer Verlass. In sechs Partien traf er viermal, so auch zum späten 2:1-Sieg im März gegen die Niederlande.