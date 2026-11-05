Füllkrug-Lob und Weiser-Pech

Bremen (dpa/lni) - Mit dem Schwung der DFB-Nominierung für Nationalmannschaftsrückkehrer Niclas Füllkrug geht Fußball-Bundesligist Werder Bremen die Auswärtsaufgabe beim VfB Stuttgart an. Vor der Saison hätten vermutlich wenige Fans der Grün-Weißen damit gerechnet, dass die Norddeutschen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) als Tabellenfünfter zum Champions-League-Teilnehmer reisen, der aktuell sechs Punkte dahinter auf Rang elf steht.

Das sagte Trainer Daniel Thioune vor der Partie

... über die DFB-Nominierung von Niclas Füllkrug nach der Werder-Rückkehr im Sommer.

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«Mehr als verdient diese Nominierung (...) Da hat sich jemand in den letzten Wochen von der Konkurrenz offensiv abgesetzt, so wie er agiert hat. Wie für jeden Verein ist es natürlich für uns dann auch sehr, sehr wichtig, dass er als Persönlichkeit einen sehr hohen Wert für uns einfach hat (...) Grundsätzlich geht es ja nicht darum, inwieweit ich als Einzelperson darauf Einfluss genommen habe, sondern wir als gesamter Verein. Ich glaube, im Sommer haben wir eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen.»

Foto: Carmen Jaspersen/dpa Trainer Daniel Thioune (l) umarmt Bremens Top-Torjäger Niclas Füllkrug. (Archivbild)

... über die Bedeutung der DFB-Rückkehr Füllkrugs für den Verein.

«Da überwiegt sicherlich die Freude und der Stolz darauf, dass wir jetzt wieder einen aktuellen Nationalspieler haben, der in unseren Reihen dann auch dahin wieder gewachsen ist oder entsprechend die Entwicklung genommen hat (...) Wir haben jemanden gefunden, der uns dann vielleicht oder der die ganze Stadt wieder mehr grün-weiß angestrichen hat, wo die Farbe vielleicht so ein bisschen verblasst ist. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Er identifiziert sich mit dem Verein, er identifiziert sich mit der Truppe, er passt super in unser System.»

... über die ausgebliebene Nominierung von Kapitän Marco Friedl für die österreichische Nationalmannschaft.

«Was ich nicht ganz so nachvollziehen kann, weil Marco im Verbund eine tolle Runde bisher spielt - er sehr, sehr gut und defensiv stark steht. Deswegen kam die Nichtnominierung ein wenig überraschend.»

... über einen Einsatz des am Oberschenkel verletzten Leistungsträgers Mitchell Weiser beim Nordderby gegen den HSV am 22. November. Weiser war erst kürzlich nach langwieriger Pause infolge eines Kreuzbandrisses zurückgekehrt.

«Das ist sehr unwahrscheinlich, das schließe ich aktuell auch aus (...) Bei Mitchell ist es einfach so, dass er natürlich eine sehr, sehr lange Zeit ausgefallen ist. Da war es auch immer schwierig mit der Prognose. (...) Ich glaube, wir müssen den Prozess ein bisschen abwarten.»

... über den kommenden Gegner VfB Stuttgart