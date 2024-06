Fünf Jahre nach Tod Lübckes: Brand beklagt zunehmende Gewalt

Vor fünf Jahren erschoss der Rechtsextremist Stephan E. den damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. An diesem Sonntag wird mit einer Gedenkfeier in der Kasseler Martinskirche an den CDU-Politiker erinnert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird als Ehrengast reden.

Fünf Jahre nach dem Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke appelliert dessen Familie an politisch Aktive, sich durch Angriffe nicht einschüchtern zu lassen, und fordert deren besseren Schutz.

Der erste politisch motivierte Mord an einem bundesdeutschen Politiker durch einen Neonazi in der Bundesrepublik jährt sich zum fünften Mal. Wie äußern sich die Fraktionen im hessischen Landtag dazu?

In den vergangenen Wochen hatten zahlreiche Angriffe auf Politikerinnen und Politiker für Aufsehen gesorgt, unter anderem wurde in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen. Am Samstag griff ein Mann den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter in Aalen in Baden-Württemberg an. Kiesewetter wurde dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtete, ist aber polizeibekannt.