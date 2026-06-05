Fünf junge Männer bei Verkehrsunfall in Ravensburg verletzt

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf verregneter Fahrbahn in der Nähe von Ravensburg sind fünf junge Männer verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kam der voll besetzte Wagen des 18-jährigen Fahrers bei Horrach in einer Linkskurve von der Straße ab, schleuderte in ein Bachbett, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.