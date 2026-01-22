Bild
Schleierfahndung

Fünf Kilo Cannabis auf dem Rücksitz - Autofahrer in Haft

Bei der Kontrolle des Wagens findet die Polizei nicht nur Drogen. Auch die Wohnung des Mannes wird durchsucht.

In Niederbayern wurde ein Fahrer kontrolliert, der knapp fünf Kilogramm Haschisch und Marihuana dabeihatte. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In Niederbayern wurde ein Fahrer kontrolliert, der knapp fünf Kilogramm Haschisch und Marihuana dabeihatte. (Symbolbild)

Metten (dpa) - Mit rund fünf Kilogramm Cannabis auf dem Rücksitz ist ein Fahrer in Niederbayern gestoppt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 21-Jährige ein Tierabwehrspray, mehrere tausend Euro Bargeld und ein Messer dabei, als er am Dienstag auf der Autobahn 3 bei Metten (Landkreis Deggendorf) kontrolliert wurde. Seine Wohnung in Frankfurt am Main sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft durchsucht worden, dort seien aber keine weiteren Beweismittel sichergestellt worden. 

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, wie es hieß. Er stehe im Verdacht, bewaffneten Handel mit Cannabis zu betreiben. Laut Polizeiangaben sitzt der 21-Jährige nun in einem Gefängnis in Bayern.

