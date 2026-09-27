Fünf Kinder bei Auffahrunfall an roter Ampel verletzt
Schock an der Ampel: Ein Fahrer übersieht den Wagen vor ihm, fünf Kinder landen im Krankenhaus.
Reutlingen (dpa/lsw) - Fünf Kinder und eine Frau sind bei einem Auffahrunfall bei Reutlingen leicht verletzt worden. Die Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren und die Frau saßen zusammen in einem Kleinbus, als dessen Fahrer auf einer Landstraße ein an einer roten Ampel wartendes Auto übersah, wie die Polizei mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß.
Vor allem Schürfwunden und Prellungen sollen die Kinder bei dem Unfall erlitten haben, sagte ein Sprecher. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten nach der Erstversorgung zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte.
Der 36 Jahre alte Fahrer des Kleinbusses sowie die Insassen des zweiten Autos blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall auf Höhe der Abzweigung Ohmenhausen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.