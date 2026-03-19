Kohlenmonoxid

Fünf Menschen wegen giftigen Gases im Krankenhaus

Geruchloses Gas bringt zwei Erwachsene und drei Kinder in Gefahr. Die Polizei vermutet einen defekten Kamin als Ursache.

Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Wohl wegen eines defekten Kamins, aus dem giftiges Gas ausgetreten ist, sind fünf Menschen in Ludwigsburg ins Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr stellte in ihrer Wohnung eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid fest, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise ist das Gas demnach durch einen baulichen Mangel am Kamin entstanden. 

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Eine 25-jährige Frau, ein 46-jähriger Mann sowie drei Kinder im Alter zwischen drei und neun Jahren wurden nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Kohlenmonoxid selbst ist geruchlos, deswegen wird ein Gasaustritt oft nicht bemerkt. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung.

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