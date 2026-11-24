Kehl (dpa/lsw) - Einen Tag nach dem Tod von fünf Mitgliedern einer Familie in Kehl ist vieles weiter unklar. Zwei Kinder überlebten, sind aber weiter in kritischem Zustand, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilten. Die Frage, wie es zu alldem kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass Kohlenmonoxid ausgetreten ist. Beim Betreten der Wohnung hätten die Warngeräte entsprechend angeschlagen. Ob ein technischer Defekt oder eine Straftat dahintersteckt, muss ermittelt werden.

Dabei hatte der Montag wie ein ganz normaler Schultag begonnen. Als mehrere Kinder nicht in der Schule erschienen, machte sich eine Bekannte der Familie auf den Weg und klingelte bei der Wohnung. Als niemand öffnete, rief sie Polizei, schließlich kam die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte betraten die Wohnung mit Schutzausstattung und machten dort den tragischen Fund.

Insgesamt sieben Menschen waren in der Wohnung: fünf Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, ihr 46 Jahre alter Vater und dessen 74 Jahre alte Mutter, die Großmutter der Kinder. Für den Vater, die Großmutter, zwei Mädchen im Alter von zehn und 13 Jahren und einen 14-jährigen Jungen kam jede Hilfe zu spät.

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Zwei Kinder kämpfen weiter um ihr Leben

Zwei Kinder überlebten, ein 12 Jahre alter Junge und ein elfjähriges Mädchen. Beide kamen schwer verletzt in überregionale Spezialkliniken, auch nach Frankreich. Die Mutter der Familie war demnach zum Zeitpunkt des Geschehens nicht in der Wohnung. Sie sei zunächst ärztlich betreut worden.

Foto: -/onw-images/dpa Drei Kinder im Alter von zehn, 13 und 14 starben.

Beamte der Kriminaltechnik arbeiteten den Angaben nach bis in die späten Abendstunden in der Wohnung, um Spuren zu sichern. Die fünf Toten sollen zudem obduziert werden. Wer sich wo in der Wohnung aufgehalten hatte, war zunächst ebenfalls unklar.

Das gesamte Mehrfamilienhaus wurde zur Gefahrenabwehr und zur Klärung der Todesursache beschlagnahmt. Um die Unterbringung der übrigen Bewohner, die zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkonnten, kümmert sich die Stadt Kehl. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkönnen, war zunächst offen.

Stadt hat Spendenkonto eingerichtet