Kehl (dpa/lsw) - Nachdem in Kehl (Ortenaukreis) fünf Menschen in einem Mehrfamilienhaus gestorben sind, sammelt die Stadt Spenden für die Hinterbliebenen der Familie. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die betroffene Familie sei in Kehl gut vernetzt gewesen, die Kinder seien dort zum Teil in die Schule gegangen und hätten an städtischen Ferienprogrammen teilgenommen.

Die Bestürzung über den Tod der drei Kinder und deren Vater sowie Großmutter sei groß, hieß es. Als Stadt wolle man weiter Hilfe anbieten - auch für die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses, die zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, sagte Oberbürgermeister Wolfram Britz (parteilos).

Am Montagvormittag waren die fünf Familienmitglieder tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Zwei weitere Kinder überlebten schwer verletzt, sie sind den Angaben nach weiter in kritischem Zustand. Die Feuerwehr geht davon aus, dass in der Wohnung Kohlenmonoxid ausgetreten ist. Die Ursache für das Geschehen muss noch ermittelt werden.