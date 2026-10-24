Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A81

Widdern (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Widdern (Landkreis Heilbronn) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Sattelzug fuhr am Nachmittag immer langsamer, die hinter ihm fahrende 18-Jährige schaltete daraufhin das Warnblinklicht an, wie die Polizei mitteilte. Eine 35-Jährige sah die Fahrzeuge vor ihr laut Polizei zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto der jüngeren Frau auf.