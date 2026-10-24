Fünf Verletzte bei Auffahrunfall auf der A81
Ein Sattelzug wird langsamer, ein Auto fährt daraufhin auf einen anderen Wagen auf. Mehrere Autoinsassen werden verletzt, eine Schwerverletzte wird per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht
Widdern (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 bei Widdern (Landkreis Heilbronn) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Sattelzug fuhr am Nachmittag immer langsamer, die hinter ihm fahrende 18-Jährige schaltete daraufhin das Warnblinklicht an, wie die Polizei mitteilte. Eine 35-Jährige sah die Fahrzeuge vor ihr laut Polizei zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf das Auto der jüngeren Frau auf.
Durch den Aufprall wurden die vorausfahrende Frau und ihr 53-jähriger Beifahrer mittelschwer verletzt und kamen in Krankenhäuser. Eine weitere Insassin des Wagens (50) wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 35-Jährige erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, ein mitfahrendes fünfjähriges Kind wurde leicht verletzt.
An beiden Autos entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf insgesamt 75.000 Euro beläuft. Wegen des Unfalls war die Richtungsfahrbahn nach Würzburg bis 16 Uhr gesperrt.