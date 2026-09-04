Stockenden Verkehr übersehen?

Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf Bundesstraße

Laut Polizei übersah ein Fahrer den stockenden Verkehr und krachte mit Wucht in den Wagen einer 25-Jährigen – zwei Frauen mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Ravensburg (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der B33 sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine weitere Frau und ein Mann wurden leicht verletzt. Der Fahrer eines Autos übersah vor einer Abzweigung nach ersten Erkenntnissen den stockenden Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach mit Wucht auf den Wagen einer 25-Jährigen auf und schob diesen auf das Auto einer 48-Jährigen davor.

Die beiden Insassinnen des hinteren Wagens wurden schwer verletzt und mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Unfallverursacher und die 48-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten unter anderem mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken. 

Die beiden vorderen Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zum Nachmittag war die Bundesstraße voll gesperrt.

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