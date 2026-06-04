Navi irritiert Fahrer - Unfall mit vier Schwerverletzten

Schlangenbad (dpa/lhe) - Weil er durch die Ansage seines Navis irritiert wurde, hat ein 24-Jähriger einen Unfall bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) mit vier Schwerverletzten verursacht. Beim Versuch, mit seinem Wagen auf der Bundesstraße zu wenden, habe er ein anderes Auto übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Das andere Fahrzeug sei ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen.