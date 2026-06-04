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Navi irritiert Fahrer - Unfall mit vier Schwerverletzten

Ein Mann wendet seinen Wagen auf der Bundesstraße. Dabei übersieht er ein anderes Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß werden vier Menschen schwer verletzt.

Ein Wendemanöver führt zu einem schweren Unfall. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa
Ein Wendemanöver führt zu einem schweren Unfall. (Symbolbild)

Schlangenbad (dpa/lhe) - Weil er durch die Ansage seines Navis irritiert wurde, hat ein 24-Jähriger einen Unfall bei Schlangenbad (Rheingau-Taunus-Kreis) mit vier Schwerverletzten verursacht. Beim Versuch, mit seinem Wagen auf der Bundesstraße zu wenden, habe er ein anderes Auto übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Das andere Fahrzeug sei ins Schleudern geraten und habe sich überschlagen. 

Der 30-jährige Fahrer und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin mussten aus dem Wagen befreit werden, wie es weiter hieß. Der Unfallverursacher und seine 29-jährige Begleiterin konnten aus ihrem Fahrzeug selbst aussteigen. Die vier Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für anderthalb Stunden gesperrt.

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