Fünf Verletzte bei Kollision zweier Autos

Mücke (dpa/lhe) - Fünf Menschen sind bei einer Kollision zweier Autos in Mücke (Vogelsbergkreis) verletzt worden - vier von ihnen schwer. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin übersah am Mittwochabend auf einer Kreuzung einen vorfahrtsberechtigten Wagen, wie das Polizeipräsidium Osthessen in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Durch die Wucht des Zusammenpralls seien beide Autos von der Straße geschleudert worden.