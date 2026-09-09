Unfälle

Fünf Verletzte bei Unfall mit Bus - darunter zwei Kinder

15.000 Euro Schaden und mehrere Verletzte: Warum kollidierten ein Stadtbus und ein Auto in Gießen? Die Ermittlungen laufen.

Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 15.000 Euro. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 15.000 Euro. (Symbolbild)

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Stadtbus sind in Gießen fünf Businsassen leicht verletzt worden, darunter zwei zweijährige Kinder. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Autofahrer bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Es entstand demnach ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Den Angaben zufolge standen beide Fahrzeuge nebeneinander an einer Ampel und fuhren gleichzeitig los. 

Laut Polizei wird an dieser Stelle der Busverkehr, anders als der übrige Verkehr, durch eine eigene Ampel auf der Busspur geregelt. Wie es kurz darauf zu der Kollision kommen konnte, ist der Polizei zufolge noch unklar. Möglicherweise habe der Autofahrer eine rote Ampel übersehen.

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