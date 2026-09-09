Fünf Verletzte bei Unfall mit Bus - darunter zwei Kinder

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Stadtbus sind in Gießen fünf Businsassen leicht verletzt worden, darunter zwei zweijährige Kinder. Wie die Polizei mitteilte, blieb der Autofahrer bei dem Unfall am Dienstag unverletzt. Es entstand demnach ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Den Angaben zufolge standen beide Fahrzeuge nebeneinander an einer Ampel und fuhren gleichzeitig los.