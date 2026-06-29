Hoher Schaden am Bus

Stadtbus fährt in Lastwagen – Fahrer eingeklemmt

Crash am Morgen: Ein Stadtbus fährt in einen Lastwagen – der Fahrer wird eingeklemmt. Wie es der Polizei gelingt, den Busfahrer noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu befreien.

Polizisten gelang es, den Busfahrer mit einem Brecheisen aus dem Fahrzeug zu befreien. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Polizisten gelang es, den Busfahrer mit einem Brecheisen aus dem Fahrzeug zu befreien. (Symbolbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Stadtbus ist in der Mannheimer Innenstadt am Morgen in einen vorausfahrenden Lastwagen gefahren. Dabei sei der Busfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Streifenbeamte hätten den 57-Jährigen jedoch noch vor Eintreffen der eigens deshalb herbeigerufenen Feuerwehr mit Hilfe eines Brecheisens befreien können.

Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber zum Unfallort geschickt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden jedoch keine Menschen verletzt. Der Bus – der sich auf einer Leerfahrt befand – war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 50.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße 37 war am Morgen im Bereich der Unfallstelle in der Mannheimer Innenstadt einseitig gesperrt. Wie es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, blieb bislang ungeklärt.

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