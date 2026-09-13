Fünf Verletzte nach Brand in einer Küche
Eine Frau kocht und plötzlich brennt die ganze Küche. Alle fünf Anwesenden müssen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Giengen an der Brenz (dpa/lsw) - Bei einem Küchenbrand in einem Wohnhaus in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) sind fünf Menschen verletzt worden. Eine 19-jährige Bewohnerin soll das Feuer am Samstagabend beim Frittieren verursacht haben, teilte die Polizei mit. Ein Löschversuch der Frau habe zur Ausbreitung des Feuers geführt und die ganze Küche in Brand gesetzt.
Alle fünf Menschen, die sich in dem Haus befanden, wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.
Teile des Hauses sind nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt gegen die 19-Jährige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Es entstand ein Schaden von mindestens 50.000 Euro.