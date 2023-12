Fünf Verletzte nach Feuer in Kinderzimmer

Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Brand im elften Stock eines Wohnhauses in Dreieich-Sprendlingen im Kreis Offenbach sind fünf Menschen verletzt worden. Das Feuer brach gegen 22 Uhr am Sonntagabend in einem Kinderzimmer aus. Die Brandursache sei noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Kinder und deren Eltern sowie ein Feuerwehrmann mussten mit Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden.