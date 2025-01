Etliche Einsätze der Feuerwehr in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - In der Silvesternacht mussten die Feuerwehr und der Rettungsdienst wegen 18 Bränden und 33 Rettungsdiensteinsätzen in Offenbach ausrücken. Bei den meisten Fällen habe es sich um kleinere Feuer etwa von Mülleimern und Gebüschen gehandelt, teilte die Feuerwehr mit. Dazu mussten Feuer auf Balkonen gelöscht werden. Verletzte wurden bei den Bränden in Offenbach nicht gemeldet. Außerdem seien in der Leitstelle des Rettungsdienstes in der Silvesternacht eine Vielzahl von Notrufen eingegangen. Besondere Vorkommnisse habe es dabei aber nicht gegeben.