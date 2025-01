Viele Feuerwehreinsätze und Attacken auf Einsatzkräfte

Frankfurt/Fulda/Offenbach (dpa/lhe) - Feuerwehr und Rettungskräfte waren in der Silvesternacht in Hessen bei Hunderten Einsätzen im Land unterwegs. Allein in Hessens größter Stadt Frankfurt wurden rund 500 Einsätze gezählt. Die Feuerwehr war hauptsächlich mit vielen kleinen Bränden beschäftigt, die in Müllbehältern, Hecken und durch brennenden Müll sowie Unrat entstanden waren.