Kind läuft auf Straße

Fünfjähriger Junge bei Unfall schwer verletzt

Schreck in Fulda: Ein kleines Kind ist plötzlich auf eine Straße gelaufen, ein Auto erwischt es am Kopf.

Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa
Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Fulda (dpa) - Ein fünf Jahre altes Kind ist bei einem Unfall mit einem Auto in Fulda schwer verletzt worden. Der Junge ist am späten Nachmittag laut Polizeiangaben plötzlich von rechts auf eine Straße gelaufen, auf der ein 75-Jähriger seinen Wagen steuerte. 

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Der Außenspiegel des Autos prallte gegen den Kopf des Kindes, woraufhin dieses kurzfristig ohnmächtig wurde und zu Boden fiel, wie die Polizei berichtete. Der Junge war bereits wieder ansprechbar, als die Einsatzkräfte eintrafen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein geringer Sachschaden von 200 Euro.

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