Fünfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Rottweil (dpa/lsw) - Ein fünf Jahre altes Kind ist in Rottweil von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Montag zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten, wie die Polizei mitteilte. Ein 73-Jähriger erfasste das Kind mit seinem Wagen, der Junge fiel auf die Straße. Sanitäter brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.