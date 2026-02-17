Unfälle

Fünfjähriger von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Kind läuft in Rottweil zwischen parkenden Autos hervor, als ein Auto angefahren kommt. Der Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Sanitäter bringen den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Sanitäter bringen den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Rottweil (dpa/lsw) - Ein fünf Jahre altes Kind ist in Rottweil von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Montag zwischen parkenden Autos auf die Straße getreten, wie die Polizei mitteilte. Ein 73-Jähriger erfasste das Kind mit seinem Wagen, der Junge fiel auf die Straße. Sanitäter brachten ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

